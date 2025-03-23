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Ремонт электроподстанции в Запорожье может занять несколько суток

Ремонт затруднен из-за угрозы повторных ударов ВСУ.
Владимир Рубанов 2025-03-23 22:05:26
© Фото: Telegram/AntonTitski

Работы по восстановлению оборудования электроподстанции в Пологовском районе Запорожской области могут занять несколько дней.

Ремонт затруднен из-за угрозы повторных ударов ВСУ, сообщал «Звезде» заместитель губернатора Антон Тицкий.

Энергетики прилагают все усилия для скорейшего возобновления подачи электричества.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч жителей остались без электричества после массированного обстрела ВСУ электроподстанции в Пологовском районе Запорожской области.

Свет пропал в Пологах, Инженерном, Франко, Украинском и Пологах. Водоснабжение при атаке не было нарушено. Информации о пострадавших нет.

#Украина #ВСУ #Обстрел #Энергетика #электроснабжение #запорожская область #подстанция
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