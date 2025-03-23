В Запорожской области 11 тыс. человек остались без света из-за обстрела

В результате массированного артобстрела ВСУ по электроподстанции в Пологовском районе Запорожской области без света остались более 11 тысяч жителей, сообщил сегодня, 21 марта, замгубернатора региона Антон Тицкий.

«Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи, а это более 11 тысяч абонентов», - написал он в своем Telegram.

Чиновник также опубликовал кадры с моментом пожара и его тушения.

Водоснабжение не нарушено, добавил Тицкий. Власти проверят состояние других населенных пунктов области. Информации о пострадавших нет.

Напомним, по результатам разговора российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа было принято соглашение о ненанесении ударов по энергообъектам РФ и Украины. Сразу после беседы российский лидер отдал приказ о прекращении атак.

Накануне в МИД РФ напомнили, что Москва оставляет за собой право симметричного ответа на украинскую агрессию.