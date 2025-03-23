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В Запорожской области 11 тыс. человек остались без света из-за обстрела

Информация о пострадавших не поступала.
Лиза Губина 2025-03-23 15:40:17
© Фото: AntonTitski, Telegram

В результате массированного артобстрела ВСУ по электроподстанции в Пологовском районе Запорожской области без света остались более 11 тысяч жителей, сообщил сегодня, 21 марта, замгубернатора региона Антон Тицкий.

«Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи, а это более 11 тысяч абонентов», - написал он в своем Telegram.

Чиновник также опубликовал кадры с моментом пожара и его тушения.

Водоснабжение не нарушено, добавил Тицкий. Власти проверят состояние других населенных пунктов области. Информации о пострадавших нет.

Напомним, по результатам разговора российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа было принято соглашение о ненанесении ударов по энергообъектам РФ и Украины. Сразу после беседы российский лидер отдал приказ о прекращении атак.

Накануне в МИД РФ напомнили, что Москва оставляет за собой право симметричного ответа на украинскую агрессию.

#в стране и мире #ВСУ #запорожская область #электроподстанция #артобстрелы ВСУ #антон тицкий
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