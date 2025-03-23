Израиль официально признал 13 поселений на Западном берегу Иордана

Израильский кабинет министров признал 13 еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан самостоятельными населенными пунктами, заявил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Ранее они не были легальными по израильскому законодательству, их статус не был определен.

«Военно-политический кабинет одобрил мое предложение отделить 13 поселений в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим.ред.) от прилегающих к ним населенных пунктов и признать их самостоятельными», - написал Смотрич в своем аккаунте в X.

Подобная мера была принята вместе с решением осуществить строительство десятков тысяч единиц жилья в регионе, добавил он. По его словам, речь идет о «важном шаге» к урегулированию ситуации с поселениями, что также поможет их развитию и расширению.

Он заключил, что подобный шаг приблизит суверенитет Израиля над палестинскими территориями.

Напомним, в конце февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале контртеррористической операции на Западном берегу Иордана. Целью маневров назвали обеспечение безопасности в регионе.