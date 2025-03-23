Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на консультации с США

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на консультации экспертных групп РФ и США, запланированные на понедельник, 24 марта, сообщил один из переговорщиков от Москвы глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Переговоры начнутся завтра утром», - приводит ТАСС его слова.

Вашингтон будут представлять Госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолц. Ранее в США отмечали, что ожидают «реальный прогресс» от очередной встречи в Эр-Рияде.

Напомним, одновременно с этим сегодня в столице Саудовской Аравии состоялся контакт делегаций США и Украины, на повестке - обсуждение условий прекращения огня. По словам представителя офиса Зеленского, никаких пересечений с российской делегацией не будет.