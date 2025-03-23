МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на консультации с США

Консультации с американскими переговорщиками начнутся утром в понедельник, 24 марта, сообщил глава международного комитета СФ Карасин.
Лиза Губина 2025-03-23 20:36:15
© Фото: Joel Marklund, Keystone Press Agency Global Look Press

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на консультации экспертных групп РФ и США, запланированные на понедельник, 24 марта, сообщил один из переговорщиков от Москвы глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Переговоры начнутся завтра утром», - приводит ТАСС его слова.

Вашингтон будут представлять Госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолц. Ранее в США отмечали, что ожидают «реальный прогресс» от очередной встречи в Эр-Рияде.

Напомним, одновременно с этим сегодня в столице Саудовской Аравии состоялся контакт делегаций США и Украины, на повестке - обсуждение условий прекращения огня. По словам представителя офиса Зеленского, никаких пересечений с российской делегацией не будет.

#Россия #Украина #сша #Саудовская Аравия #переговоры #Эр-Рияд #консультации
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 