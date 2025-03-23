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Уиткофф: США ожидают ощутимого прогресса от переговоров с РФ в Эр-Рияде

В Вашингтоне надеются, что договоренности в Саудовской Аравии дадут толчок к полному прекращению огня на Украине.
Сергей Лебедев 2025-03-23 17:42:15
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Соединенные Штаты ожидают ощутимого прогресса от предстоящих российско-американских переговоров в Саудовской Аравии. Такое заявление сегодня сделал специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

«Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря», - отметил политик в интервью Fox News.

Стив Уиткофф предположил, что договоренности, которых удастся достичь на предстоящих переговорах, дадут толчок к полному прекращению огня на Украине.

Напомним, завтра в Саудовской Аравии встретятся делегации России и США. Они проработают детали сделки по безопасности судоходства в Черном море. Нашу страну будут представлять советник директора Федеральной службы безопасности РФ Сергей Беседа и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

В разговоре со «Звездой» сенатор отметил, что российская делегация едет с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса. Она рассчитывает достичь какого-то продвижения вперед. 

#Россия #сша #Саудовская Аравия #Черное море #переговоры #стив Уиткофф
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