От Суджи к границе: как ВС РФ освобождают курское приграничье

За находящиеся пока под контролем ВСУ населенные пункты Курской области идут ожесточенные бои. С вражеской стороны не прекращаются обстрелы Суджи. В самом городе продолжается зачистка, поиск застрявших в подвалах боевиков и массовое разминирование.

И, конечно, главное сейчас - это оказать помощь людям, которые семь месяцев были в оккупации. Те, кто выжил, рассказывают страшные вещи. Как наемники и всушники убивали, насиловали, как похищали и угоняли людей на украинскую сторону.

И на этой неделе в больнице освобожденной Гончаровки в Курской области нашли тело погибшей Нины Кузнецовой. Жизнь молодой женщины трагически оборвалась в августе прошлого года, в самом начале атаки на Курскую область.

Вместе с мужем и маленьким сыном они на машинах пытались выехать из опасного района. Украинский боевик открыл по ним прицельный огонь. Женщина накрыла собой ребенка, но сама получила смертельное ранение.

Муж на руках отнес Нину в больницу, но там помочь уже ничем не смогли: район под обстрелом, туда не пускали скорые, кончились медикаменты. Нина Кузнецова и ее неродившийся ребенок стали первыми жертвами украинской оккупации.

Супругу Нины пришлось ехать дальше, чтобы успеть эвакуировать раненого старшего сына и тещу. Все 7 месяцев оккупации Суджи родные Нины не могли забрать ее тело. Сделать это удалось только после освобождения города - ее нашли рядом с операционном столом. С Ниной простились лишь в эту среду на курском кладбище. Опознать женщину удалось только по татуировке.

«Обнаружили тело на носилках. Понятно, что оно пролежало семь месяцев, но там татуировка на правом предплечье, кольцо на руке. Связался с мужем, Артемом. Он отреагировал очень тяжело, расстроился, расплакался в трубку. Сказал - я срочно выезжаю», - рассказал бывший глава Суджанского района Александр Богачев.

Население Суджи до украинского вторжения насчитывало примерно пять тысяч человек. Сейчас там остались единицы. Наши военнослужащие и добровольцы эвакуируют их, но это непросто. Боевики раз за разом бьют по гражданским машинам, по мирным людям.

Курский имам Иса вместе с настоятелем суджанского Свято-Троицкого храма отцом Евгением занимаются эвакуацией местного населения. Они рассказывают, что, уходя, ВСУ оставили целую россыпь мин.

В редкие минуты, когда небо свободно от дронов, людей пешком выводят в безопасное место и сажают в транспорт. Только уже в автобусе, когда не слышны звуки разрывов, они могут поделиться тем, что пережили. Всушники в Судже устроили все по традициям фашистских оккупантов, были даже специальные документы типа аусвайсов.

«Это был ад. Тяжело было. Относились к нам как к тварям. Требовали документы, выписывали какие-то пропуска. Они обращались с нами как с животными», - говорит жительница Суджи Ирина.

Николай Щеглов живет в центре временного размещения. Его дом разбит, ехать не к кому. А соседей, которые были как родные, убили нацисты.

Суджанский район сейчас как зона отчуждения. Мы едем туда ночью, когда вражеские дроны не видят машину. Вдали полыхает зарево от взорванного газопровода. Это как раз после того, как киевский режим согласился не бить по энергетической инфраструктуре.

По всей округе разбитые машины и брошенные велосипеды - они здесь еще с лета. Люди ехали по своим делам, когда ВСУ решились на кровавую авантюру. Все застыло как тогда, в августе 2024-го.

В октябре 1941-го Суджа уже переживала нацистскую оккупацию. Спустя 84 года это повторилось. Нацисты разрушили памятник участникам Великой Отечественной войны.

На входе в город стоит сгоревший американский броневик HMMWV. Это всушники пытались бежать. Организованного отступления не было. Командиры бросили свои части, солдаты спасались как могли. Кому не повезло попасть в плен, остались на Курской земле.

В Судже повсюду следы вторжения. Каждое здание может быть заминировано. Снимаем тот самый магазин, который первым делом разграбили и разрисовали неприличными надписями украинские боевики. Настоящий памятник украинской оккупации.

От здания остались только фрагменты стен, внутри все разграблено и разрушено. При входе неумелой рукой намалеваны тризубы. Возможно, магазин сохранят как есть, чтобы никто не забыл, что творили киевские оккупанты.

И таких примеров немало. Орудуя в Судже, боевики согнали жителей города в школу-интернат. Возле него разместили орудия и били по нашим позициям, зная, что по мирному объекту стрелять не будут. А когда армия России перешла в наступление, террористы просто решили избавиться от свидетелей и ударили по зданию ракетой. Сколько человек сейчас под обломками - неизвестно. Их не могут достать без строительной техники.

Армия России в Курском приграничье продолжает свое наступление. Выбивает ВСУ из поселков и лесопосадок.

Как наши военнослужащие очищают курское приграничье от всушников, смотрите в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».