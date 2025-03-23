Стармер призвал иметь план на случай мира на Украине, а не чесать головы

Европе необходимо разработать план в отношении России на случай подписания мирного договора на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью The New York Times.

«Как нам убедиться, что у нас есть план, который можно реализовать в случае заключения сделки? Мы не можем ждать сделки, а потом сказать: “Хорошо” и начать чесать головы», - сказал он.

Британский премьер также прокомментировал вопрос европейской обороны, заявив, что пора перейти от обсуждений к реальным действиям.

Одновременно с этим Стармер обратил внимание на состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Беседа лидеров сдвинула дело с мертвой точки, заявили в Лондоне.

Напомним, разговор Путина и Трампа состоялся во вторник, 18 марта. В ходе беседы российский лидер назвал ключевое условие для разрешения конфликта на Украине - полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму.