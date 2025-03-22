Карасин рассказал об «одном вопросе» на переговорах РФ и США 24 марта

Российская делегация, которая завтра уже отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с США, едет с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса и рассчитывает достичь какого-то продвижения вперед. Об этом «Звезде» рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Прежде всего, у нас есть один вопрос, по которому мы будем (работать - Прим. ред.). По всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса», - уточнил он.

В целом у российских переговорщиков настрой боевой и конструктивный, добавил сенатор.

«Настрой у нас с Сергеем Орестовичем (Беседой - Прим. ред.) боевой и конструктивный», — сказал Карасин.

Он отметил, что делегаты РФ отправятся в Саудовскую Аравию уже в воскресенье, 23 марта, а вернутся во вторник.

Представителей российской делегации на переговорах с США подобрал лично президент РФ Владимир Путин, заявил накануне пресс-секретарь Дмитрий Песков. В ее состав вошли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. По словам Путина, они являются опытными переговорщиками с богатым опытом подобной работы.

Экспертные группы двух стран должны проработать детали возможной сделки, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Об этом во время телефонного разговора условились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.