МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Карасин рассказал об «одном вопросе» на переговорах РФ и США 24 марта

Настрой у российских переговорщиков боевой и конструктивный.
Ирина Егорова 2025-03-22 13:33:25
© Фото: Federation Council of Russiavia Globallookpress.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российская делегация, которая завтра уже отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с США, едет с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса и рассчитывает достичь какого-то продвижения вперед. Об этом «Звезде» рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Прежде всего, у нас есть один вопрос, по которому мы будем (работать - Прим. ред.). По всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса», - уточнил он.

В целом у российских переговорщиков настрой боевой и конструктивный, добавил сенатор.

«Настрой у нас с Сергеем Орестовичем (Беседой - Прим. ред.) боевой и конструктивный», — сказал Карасин.

Он отметил, что делегаты РФ отправятся в Саудовскую Аравию уже в воскресенье, 23 марта, а вернутся во вторник.

Представителей российской делегации на переговорах с США подобрал лично президент РФ Владимир Путин, заявил накануне пресс-секретарь Дмитрий Песков. В ее состав вошли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. По словам Путина, они являются опытными переговорщиками с богатым опытом подобной работы.

Экспертные группы двух стран должны проработать детали возможной сделки, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Об этом во время телефонного разговора условились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

#Россия #сша #переговоры #Эр-Рияд #наш эксклюзив #повестка #Григорий Карасин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 