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Эксперт предположил, что ситуация в Турции успокоится в пользу Эрдогана

По словам Владимира Захарова, оппозицию, скорее всего, отстранят от президентских выборов.
Сергей Лебедев 2025-03-23 15:10:22
© Фото: Nazim Serhat Firat, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, вероятнее всего, все же добьется отстранения оппозиции от участия в предстоящих президентских выборах, а ситуация в стране успокоится. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» выразил востоковед и профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Захаров.

«Все решения по Стамбулу, который в целом является оппозиционным городом, принимаются в Анкаре. И думаю, что пройдет некоторое время и ситуация успокоится. Но успокоится она в пользу Эрдогана», - отметил собеседник.

Напомним, в минувшую среду по подозрению в коррупции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается одним из главных противников Реджепа Тайипа Эрдогана. Суд сегодня суд арестовал чиновника.

На протяжении нескольких дней в крупных городах Турции проходят многотысячные акции протеста, которые местами перерастают в столкновения с полицией. Задержаны сотни митингующих.

#протесты #оппозиция #Реджеп Тайип Эрдоган #стамбул #наш эксклюзив #Экрем Имамоглу #владимир захаров
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