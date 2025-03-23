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Курский чиновник успел выпрыгнуть из машины перед атакой FPV-дрона

По его словам, он чувствует себя хорошо и завтра планирует выйти на работу.
Ирина Егорова 2025-03-23 14:26:32
© Фото: Hinshtein, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

В последнюю секунду до удара глава Беловского района Курской области Николая Волобуева успел выпрыгнуть из машины во время атаки  украинского FPV-дрона, сообщил чиновник «Звезде».

«Я в последнюю долю секунды выпрыгнул из машины. Машина стояла, я сел в нее и сразу успел выпрыгнуть», - рассказал детали произошедшего Волобуев.

Удар пришелся по центральной части иномарки, где находится двигатель. Машина сильно пострадала и не подлежит восстановлению. Сам глава района получил акубаротравму, но несмотря на это, Волобуев самостоятельно доехал до Беловской больницы. От транспортировки в областную больницу он отказался.

Волобуев во время удара развозил хлеб людям, которые остались на приграничных территориях - он делает это регулярно по выходным.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что здоровью главы района ничего не угрожает. По словам самого чиновника, он чувствует себя хорошо и завтра планирует выйти на работу.

#Курская область #ВСУ #удар #машина #наш эксклюзив
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