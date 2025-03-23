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ВСУ ударили по машине главы Беловского района Курской области

Глава Беловского района Николай Волобуев развозил хлеб, когда по его машине ударили боевики.
Виктория Бокий 2025-03-23 14:08:20
© Фото: Hinshtein, Telegram

По машине главы Беловского района Курской области Николая Волобуева ударили боевики ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, пишет 360.ru.

Отмечается, что во время удара Волобуев вез хлеб нуждающимся людям, которые остались в районе. В результате его автомобиль получил серьезные повреждения, а он – травму.

Однако сейчас главе района ничего не угрожает. Несмотря на акубаротравму, которую он получил из-за удара ВСУ, самостоятельно доехал до Беловской больницы. От транспортировки в областную больницу он отказался.

«Это наглядный пример настоящего служения людям — не оставить их в трудной ситуации один на один, а продолжать быть рядом!», - говорится в сообщении Хинштейна.

По словам главы региона, Николай Волобуев постоянно находится в районе, где помогает жителям. Несмотря на свою травму, он обещает выйти на работу уже завтра, с понедельника.

Александр Хинштейн пожелал скорейшего выздоровления Николаю Волобуеву и выразил надежду, что все обойдется без последствий.

#Курская область #Александр Хинштейн #удар ВСУ #беловский район #николай волобуев
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