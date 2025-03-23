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ВСУ потеряли более 190 боевиков за сутки боев на Курском направлении

ВС РФ подбили три боевые бронемашины и 16 автомобилей.
2025-03-23 13:42:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

За минувшие сутки киевский режим на Курском направлении лишился более 190 боевиков. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также ВС РФ подбили три боевые бронемашины и 16 автомобилей. Кроме того, поражены два склада боеприпасов.

Уничтожены пять артиллерийских орудий, шесть минометов и установка реактивной системы залпового огня.

Ранее в МО РФ показали, как вертолет Ка-52М уничтожил технику националистов в Курской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Курская область #МО РФ #приграничье
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