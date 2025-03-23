За минувшие сутки киевский режим на Курском направлении лишился более 190 боевиков. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также ВС РФ подбили три боевые бронемашины и 16 автомобилей. Кроме того, поражены два склада боеприпасов.

Уничтожены пять артиллерийских орудий, шесть минометов и установка реактивной системы залпового огня.

Ранее в МО РФ показали, как вертолет Ка-52М уничтожил технику националистов в Курской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.