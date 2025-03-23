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Летчики Ка-52М показали удары по технике ВСУ в Курской области

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным ранее целям врага.
2025-03-23 13:00:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство сообщило, что экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ в Курском приграничье.

Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по ранее разведанным целям противника.

После того, как все цели были поражены путем применения авиационных средств поражения, экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, а затем выпустил тепловые ловушки. После этого он вернулся на площадку вылета.

Как сообщает авианаводчик, личный состав и бронированная военная техника противника были уничтожены.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #вертолет #Ка-52М #экипаж
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