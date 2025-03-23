По мнению президента США Дональда Трампа, Украина - вассальное государство американцев. Об этом сообщает аналитик СNN Марк Галеотти.

«Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что, с точки зрения Трампа, Украина является купленным и оплаченным вассальным государством», - заявил Галеотти.

По словам 47-го президента США, можно пожертвовать интересами Киева ради сделки с Москвой.

Он отметил, что в случае конфликта на Украине в проигрыше находятся обе стороны, но «украинцы проигрывают быстрее».

18 марта президент США Дональд Трамп провел двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Одним из важных решений стала взаимная инициатива насчет немедленного прекращение огня на 30 дней по всем энергетическим объектам.

После этого американский лидер заявил Владимиру Зеленскому, что лучшей защитой для энергообъектов Украины будет американское управление.

Несмотря на решение двух лидеров о прекращении огня по энергетическим объектам России, боевики киевского режима подорвали газоизмерительную станцию «Суджа» в курском приграничье. Это было сделано с целью сорвать мирные инициативы Трампа, хотя до этого киевский лидер подтвердил прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.