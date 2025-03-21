«Труба» Европе»: как Киев пытается сорвать мирные инициативы Трампа

Яркое облако огня озарило этой ночью небо над некогда важнейшим пунктом по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины. Горит газоизмерительная станция в Судже. Огромный факел, вырывающийся из трубы, видно на десятки километров вокруг и в том числе даже из Курска.

«Ночью 21 марта 2025 года около 00 часов 20 минут киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции “Суджа”. Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ. Подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали данный объект в качестве одного из своих “безопасных” логистических пунктов. Таким образом, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США», - прокомментировали удар в Минобороны России.

В Краснодарском крае третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе Каспийского трубопроводного консорциума. Сегодня огонь перекинулся на еще один резервуар, а площадь пожара выросла более чем вдвое - до 10 тысяч квадратных метров. Произошел взрыв, пострадали двое пожарных. Через Кавказскую, в основном, осуществляется перевалка нефти из Казахстана, а среди акционеров КТК есть даже американские компании. Накануне после телефонного разговора с Трампом Зеленский официально подтвердил прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуре, но уже сегодня они вновь подверглись атаке.

«Все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского и слову других представителей киевского режима. Это кстати то, о чем мы неоднократно предупреждали, наших собеседников», - прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Россия, добавил Песков, продолжает придерживаться взятых на себя обязательств. Версию о причастности ВСУ к подрыву подтвердил Следственный комитет. Там выясняют все обстоятельства. В официальном сообщении ведомства говорится о значительных повреждениях на станции.

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о террористическим акте в связи с подрывом военнослужащими украинских вооруженных формирований газораспределительной станции “Суджа” в Курской области, устанавливаются все причастные к данному преступлению», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В экстренных службах заявили, что воспламенились остатка газа, находящегося под давлением. Транзит по трубопроводу прекратился еще в начале года.

«Дело в том, что даже когда газотранспортную систему останавливают, в трубах всегда остается газ. Во-первых, остаточный газ, и, во-вторых, тот газ, который специально оставляют для того, чтобы в будущем перезапустить агрегаты, потому что без минимального необходимого давления агрегаты перезапустить очень сложно», - пояснил независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

Газоизмерительная станция «Суджа» - часть магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». На возобновление поставок по нему, например, настаивала Словакия, грозившая заблокировать Киеву поставки электроэнергии и прием беженцев.

Издание Politico пишет, что Еврокомиссия планирует компенсировать поставки газа из России импортом газа из Греции и Турции - как раз транзитом через территорию Словакии.

«Украина таким образом хочет снять все вопросы - нет газопровода, поэтому не требуйте, чтобы мы возобновили прокачку газа по нему. Примерно такой сигнал раньше посылали Соединенные Штаты, подрывая Северные Потоки, а теперь Украина подрывает газопровод в Курской области, посылая точно такой же сигнал Словакии и Венгрии», - рассказал эксперт Финуниверситета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По другой версии, таким образом Киев мог попытаться отыграться за поражение ВСУ в Курской области.

Ранее о возможном сотрудничестве в области энергетики шла речь во время телефонного разговора между Путиным и Трампом. Возможность этого прокомментировал президент Белоруссии Александра Лукашенко.

«Опять такое, простите, пророчество: если россияне, Россия договорится с США – “труба” Европе и Украине вместе взятым», - заявил Лукашенко.

Российский лидер Владимир Путин в ответ на это отметил, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена.

«И это пойдет на пользу Европе, потому что они будут получать дешевый российский газ», - сказал Путин.

Наконец, атака на газоизмерительную станцию в Судже произошла в преддверии нового раунда консультаций между Россией и США.

Они пройдут уже в понедельник в Эр-Рияде. По сообщениям Кремля, речь будет идти о возможном возобновлении действия так называемой черноморской инициативы. Однако, по словам спецпосланника Трампа, Кита Келлога тогда же там будут проходить переговоры с украинской делегацией. Возможность непрямых контактов с Киевом в Москве пока никак не прокомментировали.