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Украинские боевики выпустили 15 боеприпасов по ДНР за сутки

Удар боевиков пришелся на горловское направление.
Анастасия Бобылева 2025-03-02 02:17:33
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР шесть раз за сутки, выпустив 15 боеприпасов. Информация об атаках ВСУ опубликована в телеграм-канале управления правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

«Шесть фактов вооруженных атак ВФУ. Шесть вооруженных атак - на горловском направлении», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из-за атак повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры.

Боевики ВСУ обстреливают территорию ДНР каждый день, используя в том числе кассетные снаряды. В результате их ударов страдают и гибнут мирные жители. Так, 28 февраля два человека получили ранения при обстреле, один из них - подросток 2010 года рождения.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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