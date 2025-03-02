Украинские боевики выпустили 15 боеприпасов по ДНР за сутки

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР шесть раз за сутки, выпустив 15 боеприпасов. Информация об атаках ВСУ опубликована в телеграм-канале управления правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

«Шесть фактов вооруженных атак ВФУ. Шесть вооруженных атак - на горловском направлении», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из-за атак повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры.

Боевики ВСУ обстреливают территорию ДНР каждый день, используя в том числе кассетные снаряды. В результате их ударов страдают и гибнут мирные жители. Так, 28 февраля два человека получили ранения при обстреле, один из них - подросток 2010 года рождения.