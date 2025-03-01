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Украинские националисты выпустили 53 боеприпаса по ДНР за сутки

Один из пострадавших в результате обстрелов ВСУ - подросток 2010 года рождения.
Анастасия Бобылева 2025-03-01 01:45:45
© Фото: Ирина Геращенко РИА Новости

Боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 53 боеприпаса за сутки. Об этом сообщило управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ. Двадцать вооруженных атак - на горловском направлении», - говорится в сообщении.

В результате атак националистов пострадали двое мирных жителей, один из них подросток 2010 года рождения. Также были повреждены здания - 13 домов, пять машин и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

В  четверг 27 февраля боевики ВСУ обстреляли Горловку. Они выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города шесть кассетных боеприпасов.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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