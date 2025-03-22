Военный эксперт объяснил, почему бундесвер прибегает к услугам ЧОП

Практика по найму сотрудников из частных служб безопасности или частных военных компаний существует уже давно, поэтому нет ничего удивительного, что объекты бундесвера охраняет ЧОП. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Тут удивительного ничего нет, это аутсорсинг», - отметил специалист.

Собеседник телеканала считает, что вторичный вопрос по этой теме заключается в том, насколько развита система по привлечению сторонних подрядчиков в охрану военных объектов ФРГ и сколько денег уходит «налево».

Еще одна проблема в ФРГ - нехватка персонала в сфере охраны военных объектов страны. Поэтому бундесвер выбирает для охраны своих зданий лиц из ЧОП.

Ранее сообщалось, что Минобороны ФРГ потратило на услуги частных охранных предприятий за 2024 год 666 млн евро. Однако военный эксперт считает, что денег на это тратиться гораздо больше, чем озвученная министерством обороны Германии сумма. Также в немецком военном министерстве считают, что охрана имущества бундесвера с помощью гражданских компаний является на данный момент «наиболее экономичным вариантом».