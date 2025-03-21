Bild: объекты бундесвера охраняет ЧОП из-за нехватки кадров

Когда дело доходит до охраны собственных казарм, бундесверу приходится полагаться на частные службы безопасности, пишет Bild.

В 2024 году это обошлось налогоплательщикам в 666 миллионов евро, сообщила изданию представительница Министерства обороны ФРГ. При этом основной боевой танк Германии Leopard 2 A6 стоит около трех миллионов евро.

Минобороны отмечает, что охрана имущества бундесвера, имеющего важное значение с точки зрения безопасности, с помощью гражданских компаний сейчас является «наиболее экономичным вариантом».

Федеральное агентство по недвижимости отвечает за предоставление частных охранных услуг и поручило частной компании следить за казармами. По данным сайта, по всей стране этим заняты 2 000 сотрудников.

Причина, по которой казармы не может защищать сам бундесвер, состоит в том, что в течение многих лет там было слишком мало солдат из-за постоянного сокращения численности вооруженных сил.

До отмены воинской повинности в 2011 году надзор за казармами осуществлялся «с большой опорой на призывников», пишет газета. Но с тех пор численность бундесвера сократилась с 250 тысяч до 180 тысяч солдат.

Ранее сообщалось, что в Берлине неизвестные подожгли военные машины бундесвера. Огнем были повреждены семь автомобилей. Полиция заподозрила в поджоге левых радикалов.