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Bild: объекты бундесвера охраняет ЧОП из-за нехватки кадров

В 2024 году это обошлось налогоплательщикам в 666 миллионов евро.
Владимир Рубанов 2025-03-21 15:53:38
© Фото: bundeswehr.de

Когда дело доходит до охраны собственных казарм, бундесверу приходится полагаться на частные службы безопасности, пишет Bild.

В 2024 году это обошлось налогоплательщикам в 666 миллионов евро, сообщила изданию представительница Министерства обороны ФРГ. При этом основной боевой танк Германии Leopard 2 A6 стоит около трех миллионов евро.

Минобороны отмечает, что охрана имущества бундесвера, имеющего важное значение с точки зрения безопасности, с помощью гражданских компаний сейчас является «наиболее экономичным вариантом».

Федеральное агентство по недвижимости отвечает за предоставление частных охранных услуг и поручило частной компании следить за казармами. По данным сайта, по всей стране этим заняты 2 000 сотрудников.

Причина, по которой казармы не может защищать сам бундесвер, состоит в том, что в течение многих лет там было слишком мало солдат из-за постоянного сокращения численности вооруженных сил.

До отмены воинской повинности в 2011 году надзор за казармами осуществлялся «с большой опорой на призывников», пишет газета. Но с тех пор численность бундесвера сократилась с 250 тысяч до 180 тысяч солдат.

Ранее сообщалось, что в Берлине неизвестные подожгли военные машины бундесвера. Огнем были повреждены семь автомобилей. Полиция заподозрила в поджоге левых радикалов.

#в стране и мире #Германия #ФРГ #бундесвер #военная служба #безопасность #охрана
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