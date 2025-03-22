Купальники нового президента МОК украли из дома ее родителей в Зимбабве

Двое вооруженных грабителей ворвались в дом родителей нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, сообщает AP.

По информации издания, они взяли в заложники родители Ковентри и похитили деньги, ювелирные украшения и олимпийские купальники их дочери. Общий ущерб составляет $90 тысяч. Уточняется, что ограбление произошло 10 марта, а злоумышленников уже задержали.

Напомним, по итогам голосования честь возглавлять МОК впервые выпала женщине и впервые представительнице Африки. Главой МОК стала гражданка Зимбабве стала двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри. Она вступит в должность 24 июня.

Чемпионку по плаванию с назначением поздравил российский президент Владимир Путин и министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, который выразил надежду, что под ее началом российские спортсмены вернутся на олимпийский пьедестал, который выразил надежду, что под ее началом российские спортсмены вернутся на олимпийский пьедестал.

Позже Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за военных конфликтов. Она предложила создать рабочую группу для разработки правил и руководящих принципов для принятия решений при конфликтах.

Ковентри считает, что МОК должен обеспечивать безопасность спортсменов и защищать и поддерживать их. Она добавила, что важно обеспечить участие всех спортсменов.