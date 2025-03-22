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В МВД рассказали о схеме мошенников с продажей «льготных» лекарств

Поверив щедрым обещаниям незнакомцев, пенсионеры лишались денег или приобретали пилюли-пустышки.
Ян Брацкий 2025-03-22 06:41:36
© Фото: Belkin Alexey news.ru Global Look Press

Телефонные мошенники освоили новую схему обмана пенсионеров, предлагая им приобрести «льготные лекарства». Об этом россиян предупредили в МВД страны.

Злоумышленники действуют уверено. Жертве поступает звонок на телефон. На том конце провода незнакомец предлагает приобрести медикаменты по выгодным ценам, пишет РИА Новости.

В лучшем случае пенсионеру продают пустышки или он не получает обещанных «льготных» таблеток вовсе, пояснили в МВД. Полицейские призывают россиян не верить незнакомцам на слово и сразу класть трубку, если кто-то звонит с незнакомого номера.

Ранее сотни россиян стали жертвами мошенников, которые выдавали незарегистрированную биологически активную добавку за инновационный препарат от рака.

За 10 тысяч рублей онкобольным предлагали приобрести флакон препарата неизвестного происхождения. На деле «волшебное лекарство» оказалось соединением остатков аминокислот, которые не обладали никакими лечебными свойствами.

#лекарства #здоровье #МВД РФ #Мошенники
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