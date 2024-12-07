Россияне лечились от рака БАДом, не имевшим госрегистрации

В России множество онкологически больных ухватились за новое средство, представленное как препарат для лечения рака, но на деле оно оказалось незарегистрированной биологически активной добавкой.

Когда Ирина Гусакова записывала видеообращение в одном из чатов для онкобольных, она еще не знала, что инновационное чудо-лекарство от рака не сработает, которое ей посоветовали. Прогрессирующая болезнь разрушила былые надежды на исцеление.

«Была создана специальная группа только для онкологических пациентов. Но туда добавляли только после того, как люди оплатили хотя бы один флакон этого пептида. Так просто туда не добавляли», - рассказала она.

Рак груди 4-й стадии, метастазы почти всему телу. Врачи никаких прогнозов не дают, а тут 10 тысяч рублей за один флакон супер инновационного антиракового препарата, но без, лицензии, описания состава лекарства и его происхождения. Производителям биологически активных добавок (БАД) из Башкирии Ирина поверила на слово и сразу купила небольшую партию.

«Курс вообще не понятно. Разные варианты предлагались, то четыре недели, то шесть недель, то больше говорил от полугода до года, он говорил», - пояснила пострадавшая Ирина Гусакова.

«Волшебные» пептиды на деле оказались соединением остатков аминокислот. Директор фирмы-производителя БАДов их активно продвигает своим клиентам в закрытых чатах, называя пептид Т-1 «очень инновационным» препаратом и «очень крутым» и говоря, что он есть в очень ограниченном количестве в Америке.

При этом покупателей предупреждали, что препарат экспериментальный и проводятся его испытания, и даже отдельно просили подписать согласие на добровольное участие в тестировании.

Сестра одной из пострадавших рассказала «Звезде», что, когда поднялась волна недовольства клиентов, многих попросту исключили из чатов и перестали отвечать на их телефонные звонки. На наш запрос на интервью руководство фирмы ответило отказом, а ее директор заявил о попытке дискредитировать компанию.

Врач-онколог Андрей Пылев отметил, что нет достоверных клинических данных, российских или международных рекомендаций о включении этих препаратов в алгоритм лечения тех или иных онкологических заболеваний нет.

«И никакой противоопухолевой активностью, естественно, эти препараты обладать не могут. БАД по определению своему не может обладать противоопухолевой какой-то активностью», - подчеркнул ученый.

После сообщений в СМИ Роспотребнадор официально заявил о том, что БАД, которая рекламировалась и распространялась как для «специфической борьбы и уничтожения раковых клеток» вообще не имеет свидетельства о госрегистрации в качестве биологически активной добавки.