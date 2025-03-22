Боец ВС РФ объяснил, чем АГС-17 «Пламя» лучше гранатометов НАТО

Расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» поддержали огнем бойцов штурмовых подразделений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.

«Основная наша задача - прикрытие и обеспечение продвижения наступающих штурмовых групп. Подавление огневых точек, чтобы наши парни проскочили легче. Где-то пулемет, где-то гранатомет подавить, чтобы наша техника прошла. Наша задача - поражение и уничтожение», - объяснил командир расчета АГС-17 с позывным Термит.

Во время штурмовых действий, гранатометчики действуют активно, ведя огонь по врагу в условиях плотного контакта или с закрытых огневых позиций.

«В чем его эффективность. Он мобильный. Мы сталкивались с аналогичными образцами вооружения НАТО. Они весят 56 килограммов, они тяжелые. А наш весит 31,5 килограмм. Мы отработали, перебежали, отработали снова», - поделился Термит.

Во время выполнения боевых задач расчеты АГС-17 «Пламя» активно взаимодействуют с разведывательными беспилотниками, операторы которых сообщают им координаты целей и производят корректировку огня.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.