Гвардейцы-мотострелки группировки войск «Центр» продолжают громить подразделения ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ нашими военнослужащими.

На видео показана боевая работа воинов-гвардейцев батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр». Они уничтожают подразделения украинских боевиков, срывая их ротации и контратаки. Расчеты ударных беспилотников батальона поражают бронированную технику, огневые точки, наблюдательные пункты и живую силу ВСУ в блиндажах.

Также на Красноармейском направлении работают расчеты минометной батареи и гранатометов АГС-17 «Пламя». Они поддерживают наступление штурмовых групп. Корректировать удары помогают БПЛА группировки «Центр».

Ранее российские военнослужащие уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожье. Начальник штаба батальона Беркут рассказал, как расчет отправился на выполнение боевого задания.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.