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Мотострелки нанесли удар из АГС-17 «Пламя» по огневым точкам ВСУ

На опубликованных кадрах - боевая работа расчетов АГС-17 «Пламя», а также ударных БПЛА. Наши бойцы продолжают наносить удары по позициям ВСУ на Красноармейском направлении.
2024-12-17 05:07:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Гвардейцы-мотострелки группировки войск «Центр» продолжают громить подразделения ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ нашими военнослужащими.

На видео показана боевая работа воинов-гвардейцев батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр». Они уничтожают подразделения украинских боевиков, срывая их ротации и контратаки. Расчеты ударных беспилотников батальона поражают бронированную технику, огневые точки, наблюдательные пункты и живую силу ВСУ в блиндажах.

Также на Красноармейском направлении работают расчеты минометной батареи и гранатометов АГС-17 «Пламя». Они поддерживают наступление штурмовых групп. Корректировать удары помогают БПЛА группировки «Центр».

Ранее российские военнослужащие уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожье. Начальник штаба батальона Беркут рассказал, как расчет отправился на выполнение боевого задания.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВСУ #АГС-17 «Пламя» #СВО
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