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Эксперт: ЕС демонстрирует силу бюрократии и односторонние решения

Политолог Самонкин раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен, чьи решения принимаются без достаточного обсуждения или консенсуса.
Владимир Рубанов 2025-02-18 10:18:03
© Фото: IMAGO, Andreas Stroh, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Внутренняя ситуация в Европейском союзе вызывает вопросы относительно прозрачности и эффективности борьбы с бюрократией, заявил «Звезде» политолог Юрий Самонкин. Несмотря на декларируемые намерения ослабить чиновничество, принятие решений часто происходит в одностороннем порядке, без уведомления ведущих экономик Европы и представителей стран-членов ЕС.

Эксперт раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен, чьи решения принимаются без достаточного обсуждения или консенсуса.

«Эти действия вызывают ощущение, что бюрократические процессы в ЕС не только не сокращаются, но и усиливаются, что противоречит духу и принципам, на которых был основан Европейский союз, - свободной экономике, европейскому единству, уважению прав человека и демократии», - сказал он.

На фоне отказа от российских энергоресурсов и «закручивания гаек» в управлении европейская экономика показывает признаки застоя, что отражает и уровень европейских управленцев, считает политолог.

Самонкин вспомнил времена реформ Шарля де Голля и Вилли Брандта, когда политики вносили значительные изменения в экономику и управление. По его словам, современный ЕС и Европейская комиссия выглядят деградирующей структурой, теряющей свои перспективы, подобно поздней стадии Советского Союза.

«И фон дер Ляйен может заявить, что надо бороться с бюрократией, но ваше мнение я не буду слушать, потому что я тут главная и вы мне неинтересны», - сказал политолог.

Национальные интересы и сепаратистские настроения в странах-членах, таких как Словакия и Венгрия, усиливают разногласия внутри Еврозоны. ЕС показывает отсутствие готовности к изменениям и интеграции в многополярный мир, а также деградацию управленческих кадров, сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе обеспокоены односторонними действиями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по «упрощению» норм ЕС в рамках борьбы с бюрократией и бумажной волокитой.

#ЕС #евросоюз #Демократия #Урсула фон дер Ляйен #Венгрия #Еврокомиссия #словакия #наш эксклюзив #бюрократия
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