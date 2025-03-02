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Рютте заявил о желании стран Европы помогать Украине

По словам Марка Рютте, необходимо подготовиться к будущему мирному урегулированию украинского конфликта.
Глеб Владовский 2025-03-02 22:47:44
© Фото: IMAGO Antti Aimo-Koivisto Globallookpress

Европейские страны стремятся помочь Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Генсек альянса заявил, что слышал, как некоторые лидеры стран Европы выражали желание продолжать оказывать Киеву помощь.

«Сегодня за столом я слушал новости, и я не назову их (лидеров стран - Прим. Ред.) вам, потому что они должны это сделать сами, но это очень хорошие новости», - заявил он журналистам.

Рютте также подчеркнул, что необходимо вести подготовку к мирному урегулированию украинского конфликта. Необходимо быть уверенным в том, что Европа сможет гарантировать безопасность Киеву.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планы стран Евросоюза по введению миротворческих сил на Украину - это наглость, поскольку никто не спрашивал мнения России.

#в стране и мире #НАТО #страны Европы #помощь Украине #Марк Рютте
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