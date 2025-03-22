Вооруженное нападение совершено на генконсульство Ирака в Стамбуле

Генконсульство Ирака подверглось нападению в Стамбуле. О происшествии пишет газета Cumhuriyet.

«Сообщается, что на генеральное консульство Республики Ирак в районе Шишли в Стамбуле было совершено нападение с применением длинноствольного оружия», - передает издание.

В результате нападения обошлось без пострадавших, сообщили в местном полицейском управлении. Силы правопорядка усилили охрану дипмиссии для предотвращения подобных инцидентов.

Нападение на генконсульство Ирака произошло на фоне масштабных антиправительственных демонстраций в Турции. Протестующие вышли на улицы после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Ему обвиняют в коррупции. Сам чиновник категорически отверг все обвинения и теперь ему предстоит предстать перед судом.

Тем временем, сторонники Имамоглу устроили «кастрюльный бунт» в его поддержку. Люди стучат кастрюлями и сковородками, включают и выключают свет.

Мэр Стамбула считается главным политическим противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.