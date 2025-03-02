Канада ввела санкции против 10 физлиц и 21 предприятия из РФ

Оттава включила 10 физических и 21 юридическое лицо из России в санкционный список. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Премьер-министр объявил о новых санкциях против 10 физических лиц и 21 организации, в том числе против военизированных организаций и их лидеров», - говорится в сообщении пресс-службы политика.

Отмечается, что список по России насчитывает свыше 3 000 физических и юридических лиц. При этом, не уточняется, кто конкретно попал под ограничения.

Ранее сообщалось, что журналиста Владимира Познера включили в санкционный список Канады.