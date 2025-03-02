МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Канада ввела санкции против 10 физлиц и 21 предприятия из РФ

Всего в санкционном списке Канады числятся свыше 3 тысяч лиц из России.
Глеб Владовский 2025-03-02 22:24:23
© Фото: Christinne Muschi Keystone Press Agency Globallookpress

Оттава включила 10 физических и 21 юридическое лицо из России в санкционный список. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Премьер-министр объявил о новых санкциях против 10 физических лиц и 21 организации, в том числе против военизированных организаций и их лидеров», - говорится в сообщении пресс-службы политика.

Отмечается, что список по России насчитывает свыше 3 000 физических и юридических лиц. При этом, не уточняется, кто конкретно попал под ограничения.

Ранее сообщалось, что журналиста Владимира Познера включили в санкционный список Канады.

#в стране и мире #РФ #Канада #Джастин Трюдо #Антироссийские санкции
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 