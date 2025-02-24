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Журналиста Познера включили в санкционный список Канады

Ограничения также ввели в отношении войск РХБЗ и фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
Глеб Владовский 2025-02-24 21:31:33
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress

Власти Канады ввели санкции против российского журналиста Владимира Познера. Список ограничений опубликовали на сайте канадского правительства.

«Добавлены следующие лица в санкционный список: Познер Владимир Владимирович (1 апреля 1934 года рождения)», - говорится в документе.

Уточняется, что ограничения коснулись также российские войска РХБЗ, ВКС РФ и фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее сообщалось, что власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 27 физических и 25 юридических лиц из России. Ограничения коснулись в том числе российские компании, которые занимаются экспортом энергоносителей.

#в стране и мире #санкции #Канада #ограничения #Владимир Познер #войска рхбз
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