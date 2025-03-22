CNN: Рубио и Уиткофф соперничают за звание главного дипломата США

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио соперничают за звание главного дипломата Соединенных Штатов, пишет телеканал CNN со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

За первые два месяца президентства Дональда Трампа Рубио отошел на второй план.

«Уиткофф “летает по всему миру, играя в госсекретаря”», - приводит телеканал слова одного из источников, знакомых с внутренними настроениями.

Так, за два месяца Уиткофф сыграл ведущую роль в освобождении заложников в Израиле, перемирии в секторе Газа и возвращении гражданина США Марка Фогеля из России. Отмечается, что спецпосланник обладает безусловным доверием Трампа.

Тем не менее на этом фоне Уиткофф отмечал, что у него «прекрасные отношения» с Рубио, назвав того «великим госсекретарем». В Госдепартаменте и Белом доме также опровергли слухи о возможном соперничестве в администрации.

Напомним, именно спецпосланник Трампа встречался на прошлой неделе с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более трех часов, по их итогам Уиткофф заявил о том, что Вашингтон и Москва «стали гораздо ближе».