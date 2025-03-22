МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CNN: Рубио и Уиткофф соперничают за звание главного дипломата США

За первые два месяца президентства Трампа госсекретарь США Марко Рубио отошел на второй план в вопросе влияния на внешнюю политику страны.
Лиза Губина 2025-03-22 22:02:41
© Фото: Freddie EverettUs State

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио соперничают за звание главного дипломата Соединенных Штатов, пишет телеканал CNN со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

За первые два месяца президентства Дональда Трампа Рубио отошел на второй план.

«Уиткофф “летает по всему миру, играя в госсекретаря”», - приводит телеканал слова одного из источников, знакомых с внутренними настроениями.

Так, за два месяца Уиткофф сыграл ведущую роль в освобождении заложников в Израиле, перемирии в секторе Газа и возвращении гражданина США Марка Фогеля из России. Отмечается, что спецпосланник обладает безусловным доверием Трампа.

Тем не менее на этом фоне Уиткофф отмечал, что у него «прекрасные отношения» с Рубио, назвав того «великим госсекретарем». В Госдепартаменте и Белом доме также опровергли слухи о возможном соперничестве в администрации.

Напомним, именно спецпосланник Трампа встречался на прошлой неделе с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более трех часов, по их итогам Уиткофф заявил о том, что Вашингтон и Москва «стали гораздо ближе».

#сша #Дональд Трамп #Администрация Трампа #внешняя политика США #Марко Рубио #стив Уиткофф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 