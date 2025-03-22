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Появилось видео опрокидывания автобуса с российскими туристами на Пхукете

Водитель потерял управление после резкого поворота.
Сергей Лебедев 2025-03-22 17:52:24
© Фото: OneRescue72, X © Видео: OneRescue72, X

В Таиланде автобус с российскими туристами перевернулся после резкого поворота на дороге с наклоном. В Сети появились кадры момента дорожно-транспортного происшествия на острове Пхукет.

На опубликованных кадрах видно, что водитель потерял управление, после чего транспортное средство врезалось в дерево и стоящее у проезжей части здание.

Напомним, авария произошла сегодня вечером. В автобусе находились 35 российских туристов, которых везли из аэропорта в гостиницу.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Они отделались легкими травами и уже выписаны из больницы.

#авария #видео #ДТП #Таиланд #Пхукет #перевернулся
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