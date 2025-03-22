Появилось видео опрокидывания автобуса с российскими туристами на Пхукете

В Таиланде автобус с российскими туристами перевернулся после резкого поворота на дороге с наклоном. В Сети появились кадры момента дорожно-транспортного происшествия на острове Пхукет.

На опубликованных кадрах видно, что водитель потерял управление, после чего транспортное средство врезалось в дерево и стоящее у проезжей части здание.

Напомним, авария произошла сегодня вечером. В автобусе находились 35 российских туристов, которых везли из аэропорта в гостиницу.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Они отделались легкими травами и уже выписаны из больницы.