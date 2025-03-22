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На Пхукете перевернулся автобус с 35 российскими туристами

По информации таиландских правоохранительных органов, четверо получили легкие травмы.
Владимир Рубанов 2025-03-22 16:50:31
© Фото: Adirach Toumlamoon Keystone Press Agency, Global Look Press

Автобус с российскими туристами перевернулся на острове Пхукет, сообщил ТАСС генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов. По информации таиландских правоохранительных органов, четверо получили легкие травмы.

Авария произошла в субботу на повороте шоссе в районе между пляжами Камала и Патонг.

«В автобусе находилось 35 российских туристов. Четверо с легкими травмами были доставлены в госпиталь для обследования, но все уже выписаны», - сказал он.

По данным турагентов, ДТП произошло, когда автобус вез туристов из аэропорта в гостиницу. Некоторым пассажирам оказали помощь на месте. Полиция начала выяснение причин аварии.

По словам очевидцев, автобус входил в поворот на высокой скорости и опрокинулся на бок. Возможно, у машины отказали тормоза.

Туроператор и страховая компания поддерживают связь с родственниками пострадавших, сообщили агентству в Ассоциации туроператоров России.

#в стране и мире #авария #Туристы #ДТП #автобус #Таиланд #Пхукет
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