На Пхукете перевернулся автобус с 35 российскими туристами

Автобус с российскими туристами перевернулся на острове Пхукет, сообщил ТАСС генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов. По информации таиландских правоохранительных органов, четверо получили легкие травмы.

Авария произошла в субботу на повороте шоссе в районе между пляжами Камала и Патонг.

«В автобусе находилось 35 российских туристов. Четверо с легкими травмами были доставлены в госпиталь для обследования, но все уже выписаны», - сказал он.

По данным турагентов, ДТП произошло, когда автобус вез туристов из аэропорта в гостиницу. Некоторым пассажирам оказали помощь на месте. Полиция начала выяснение причин аварии.

По словам очевидцев, автобус входил в поворот на высокой скорости и опрокинулся на бок. Возможно, у машины отказали тормоза.

Туроператор и страховая компания поддерживают связь с родственниками пострадавших, сообщили агентству в Ассоциации туроператоров России.