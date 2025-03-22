Защитники побережья Крыма отбили условную атаку морских дронов ВСУ

Мотострелковые подразделения группировки «Днепр» и подразделения ВДВ отработали совместные действия при отражении атак безэкипажных катеров и дронов ВСУ на побережье Крыма.

Подобная работа ведется постоянно, так как западное побережье Крыма регулярно подвергается вражеским атакам. Для этого националисты активно используют морские беспилотники и ударные дроны.

На вооружении защитников береговой зоны бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ», БПМ-2 и стрелковое вооружение.

«Работа с инструкторами ведется на постоянной основе. Мы готовы к противодесантной обороне и любому развитию событий. Специфика работы накоплена в зоне спецоперации. Инструкторы все с богатым боевым опытом, что позволяет успешно выполнять поставленные боевые задачи», - рассказал командир стрелковой роты с позывным Волга.

Все попытки ВСУ воздействовать на наши подразделения, обороняющие западное побережье Крыма, пресекаются еще на подходе в море.

В рамках боевого слаживания в Крыму военнослужащие группировки «Днепр» также отрабатывают задачи по выявлению и уничтожению диверсионных групп ВСУ.

Ранее Минобороны распространило видео учений Черноморского флота по обнаружению и уничтожению безэкипажных катеров противника. Боевая учеба проходит в открытом море. Как только БЭК националистов замечен, рассчитывается его скорость, маршрут и возможное отклонение от курса. Все это для операторов патрульного катера - непростая задача. Осваивать все премудрости приходится не один месяц.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.