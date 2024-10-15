Дроноводы вышли на охоту за безэкипажными катерами в Черном море

На Черноморском флоте проводятся тренировки операторов FPV-дронов из состава групп по борьбе с безэкипажными катерами. Учеба проходит в открытом море. Это значительно усложняет задачу оператора по выявлению и уничтожению цели.

После того, как безэкипажный катер противника замечен, необходимо рассчитать его скорость, учесть возможное отклонение от курса, сопоставить скорость БЭК и патрульного катера, после чего точно поразить цель. Научиться этим премудростям с нуля за несколько дней просто невозможно. Поэтому операторы проходят курс тщательной подготовки.

«Месяц длится базовая подготовка, еще один месяц специализированная подготовка. Это работа по морским целям. Ночью работать сложнее, но ничего невыполнимого нет. "Птички" с тепловизорами и с камерами ночного видения, поражают БЭКи и ночью», - рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Довод».

Управляющие катерами операторы стараются максимально запутать своих коллег, постоянно меняют скорость и направление движения БЭК.

Для наработки практических навыков операторов FPV-дронов в ходе тренировки в качестве мишени использовался трофейный безэкипажный катер украинского производства «Магура».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.