МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы вышли на охоту за безэкипажными катерами в Черном море

Боевая учеба проходит в любую погоду и время суток, чтобы операторы FPV-дронов до автоматизма отработали действия по уничтожению БЭК.
2024-10-15 05:40:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Черноморском флоте проводятся тренировки операторов FPV-дронов из состава групп по борьбе с безэкипажными катерами. Учеба проходит в открытом море. Это значительно усложняет задачу оператора по выявлению и уничтожению цели.

После того, как безэкипажный катер противника замечен, необходимо рассчитать его скорость, учесть возможное отклонение от курса, сопоставить скорость БЭК и патрульного катера, после чего точно поразить цель. Научиться этим премудростям с нуля за несколько дней просто невозможно. Поэтому операторы проходят курс тщательной подготовки.

«Месяц длится базовая подготовка, еще один месяц специализированная подготовка. Это работа по морским целям. Ночью работать сложнее, но ничего невыполнимого нет. "Птички" с тепловизорами и с камерами ночного видения, поражают БЭКи и ночью», - рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Довод».

Управляющие катерами операторы стараются максимально запутать своих коллег, постоянно меняют скорость и направление движения БЭК.

Для наработки практических навыков операторов FPV-дронов в ходе тренировки в качестве мишени использовался трофейный безэкипажный катер украинского производства «Магура».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #учения #ВС РФ #Черное море #FPV-дрон #безэкипажный катер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 