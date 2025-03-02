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В Ватикане сообщили, что состояние Папы Римского стабилизировалось

Уточняется, что понтифик больше не нуждается в искусственной вентиляции легких.
Глеб Владовский 2025-03-02 21:26:20
© Фото: ipa-agency.net Globallookpress

Состояние Папы Римского Франциска стабилизировалось. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.

«Папе не требовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких, а только высокопоточная кислородная терапия», - говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что несмотря на стабильное состояние понтифика, клиническая картина остается сложной, прогноз сохраняется осторожным.

Ранее сообщалось, что Папа Римский перенес бронхоспазм, и ему потребовалась искусственная вентиляция легких. 88-летний понтифик находится на госпитализации с 14 февраля.

#в стране и мире #Ватикан #Папа Римский #вентиляция легких #стабилизация состояния
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