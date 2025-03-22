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Врач рассказал о возможных осложнениях после ИВЛ у папы римского

По его словам, способность учиться заново говорить может занять месяцы, а то и годы - все зависит от степени поражения центральной нервной системы.
Ирина Егорова 2025-03-22 12:00:55
© Фото: IMAGOJoel Hoylaerts, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Не только потеря речевых функций, но и различные нарушения высшей нервной деятельности могут стать возможными осложнениями после искусственной вентиляции легких у папы римского Франциска. Своим мнением со «Звездой» поделился доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов. По его словам, может произойти все, что угодно.

«Человек после ИВЛ, если были осложнения в ходе вентиляции - может не вернутся ментально в этот мир. Способность заново учиться говорить по времени может занять месяцы, годы. Все зависит от степени поражения ЦНС», - уточнил врач.

Ранее появилась информация, что после завершения лечения понтифику придется заново учиться говорить из-за длительной кислородной терапии. 88-летний Франциск восстанавливает силы в больнице, его состояние оценивается как хорошее. Его госпитализировали 14 февраля с пневмонией, инфекция привела к бронхиальной астме.

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