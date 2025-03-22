Reuters: папе римскому после лечения придется заново учиться говорить

После завершения лечения папе римскому Франциску придется заново учиться говорить, цитирует Reuters слова Кардинала Виктора Мануэля Фернандеса.

Проблема появилась из-за длительной кислородной терапии. Об этом пишет 360.ru.

В целом его физическое состояние оценивается как хорошее, 88-летний понтифик восстанавливает силы в больнице.

Напомним, папа римский находится в больнице уже больше месяца, с 14 февраля. До этого он болел три недели, но не отменял запланированных встреч и мероприятий. Врачи диагностировали у 88-летнего пациента двустороннюю пневмонию. Инфекция также привела к бронхиальной астме. Ему даже делали переливание крови. В ходе Все это время его самочувствие было нестабильно - то улучшалось, то резко ухудшалось.

В разговоре со «Звездой» врач-терапевт Ирина Ярцева предположила, из-за чего на самом деле у понтифика могла развиться пневмония и привести к осложнениям.