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Reuters: папе римскому после лечения придется заново учиться говорить

В целом его физическое состояние оценивается как хорошее.
Ирина Егорова 2025-03-22 08:51:14
© Фото: IMAGOXpi, Global Look Press

После завершения лечения папе римскому Франциску придется заново учиться говорить, цитирует Reuters слова Кардинала Виктора Мануэля Фернандеса.

Проблема появилась из-за длительной кислородной терапии. Об этом пишет 360.ru.

В целом его физическое состояние оценивается как хорошее, 88-летний понтифик восстанавливает силы в больнице.

Напомним, папа римский находится в больнице уже больше месяца, с 14 февраля. До этого он болел три недели, но не отменял запланированных встреч и мероприятий. Врачи диагностировали у 88-летнего пациента двустороннюю пневмонию. Инфекция также привела к бронхиальной астме. Ему даже делали переливание крови. В ходе Все это время его самочувствие было нестабильно - то улучшалось, то резко ухудшалось.

В разговоре со «Звездой» врач-терапевт Ирина Ярцева предположила, из-за чего на самом деле у понтифика могла развиться пневмония и привести к осложнениям.

#в стране и мире #здоровье #ивл #больница #Папа Римский #франциск #понтифик
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