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Пленный: командиры ВСУ раздавали приказы по радио в Курском приграничье

Он назвал сотрудников ТЦК «людоловами», которые практически сразу отправили его в Курскую область.
2025-03-22 11:08:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский военнослужащий Сергей Голубниченко рассказал, как командование ВСУ по радио раздавало приказы подразделениям в Курском приграничье. Его слова приводит Минобороны России.

«Да я даже не знаю, как наши офицеры выглядят. Они лишь изредка давали указания по радейке. А где они сидели - никто не знает, но точно не в Курской области. За все время мне так и не довелось встретить ни одного офицера бригады», - сказал пленный.

Также пленный украинец поделился, что «людоловы» из ТЦК практически сразу отправили его штурмовать посадки в Курской области. При этом медкомиссия в военкомате у него длилась полчаса, а боевой подготовки и вовсе не было.

По словам Голубниченко, когда его подразделение попало в окружение к военнослужащим группировки войск «Север» перед ними встал сложный выбор. Однако они приняли благоразумное и правильное решение - сложили оружие и сдались в плен ВС РФ. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Ранее еще один пленный украинец из рядов ВСУ рассказал, как их командиры раздавали приказы в Курской области и требовали только одного - «держаться» и не сдавать своих позиций, но не вышло. Также он поделился, что командование ВСУ забирает у военнослужащих телефоны и запрещает им общаться с семьей.

Напомним, что военнослужащие ВСУ, попав в плен ВС РФ, делятся своими недовольствами о службе в украинских вооруженных силах. По их словам, решение сложить оружие и сдаться – самое правильное для украинских военных.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#Курская область #ВСУ #МО РФ #Допрос #пленный всу
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