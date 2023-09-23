Лавров заявил о риске появления нового очага напряженности в АТР из-за НАТО

По словам Сергея Лаврова, экспансионизм НАТО в тихоокеанском регионе направлен против России и Китая.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об опасности расширения влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку это создает риски возникновения нового очага напряженности в регионе в «дополнение к до предела разогретому европейскому».

«Нескрываемая направленность таких усилий против России и Китая, на развал сложившейся вокруг АСЕАН инклюзивной региональной архитектуры порождает риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности», - сказал Лавров во время своего выступления на Генассамблее ООН.

Дипломат добавил, что экспансия зоны ответственности НАТО на Восточном побережье среди прочего выражается в создании «военно-политических мини-альянсов», таких как АУКУС (Австралия, Великобритания, США) и объединение США-Япония-Южная Корея. По словам Лаврова, НАТО постепенно разворачивает свою инфраструктуру на «тихоокеанском театре», что представляет собой политику, направленную против России и Китая.

Глава МИД России указал на расширение проекции американской «Доктрины Монро» на новый регион, но подобные планы по дальнейшему распространению влияния Вашингтона являются «крайне опасными и иллюзорными».

Накануне глава российского внешнеполитического ведомства на полях Генассамблеи ООН призвал генсека ООН Антониу Гуттереша запустить процедуру арбитража против Соединенных Штатов в связи с отказом Вашингтона в выдаче виз дипломатам из РФ для участия в мероприятиях ООН в Нью-Йорке.