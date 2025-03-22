Генсек ООН по торговле и развитию анонсировала визит в РФ

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД Ребека Гринспан рассказала о своем предстоящем приезде в Российскую Федерацию.

Она посетит Россию 24 марта в целях обсуждения реализации Меморандума о продовольственной безопасности, заключенного с РФ. Об этом сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак.

«Ребека Гринспан и ее команда проведут следующую консультацию с Российской Федерацией 24 марта», - сказал Хак.

Весной 2022 года ЕС запретил импорт морепродуктов, икры и ракообразных из России. После этого, в августе 2024 года стало известно, что ЕС обсуждает ограничения на ввоз российской рыбы. Об этом запрете наставили страны Балтии, в частности Литва.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила, что полный запрет на импорт рыбы из РФ может привести к дефициту популярных рыбных продуктов.

Больше всего пострадать может Германия - крупнейший импортер российской рыбы в ЕС. Этот запрет может повлиять на рабочие места в пищевой промышленности.