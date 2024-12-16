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Курс биткоина обновил исторический максимум

Стоимость биткоина на данный момент достигла отметки в 105,2 тысяч долларов.
Таисия Кваша 2024-12-16 02:47:14
© Фото: Fernando Gutierrez-Juarez, dpa, Global Look Press

Курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки в 105 тысяч долларов США. Данные привела криптоплощадка Binance.

По данным на 02:26 по московскому времени, стоимость криптовалюты составляет $105,2 тысяч, обновив исторический максимум.

Ранее стоимость биткоина преодолела отметку в 100 тысяч долларов и продолжала расти. В ноябре этого года стремительный рост цены на криптовалюту начался после выборов президента США, на которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

#в стране и мире #биткоин #криптовалюта #исторический максимум
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