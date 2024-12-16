Курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки в 105 тысяч долларов США. Данные привела криптоплощадка Binance.

По данным на 02:26 по московскому времени, стоимость криптовалюты составляет $105,2 тысяч, обновив исторический максимум.

Ранее стоимость биткоина преодолела отметку в 100 тысяч долларов и продолжала расти. В ноябре этого года стремительный рост цены на криптовалюту начался после выборов президента США, на которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.