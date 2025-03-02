В США объяснили, что Трамп хочет донести до Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время и после перепалки с главой киевского режима Владимиром Зеленским пытается донести, что Украина действует не с позиции силы. Об этом объяснил в беседе с RT бывший сотрудник американского оборонного ведомства Майкл Малуф.

Он отметил, что реальность сейчас другая. Малуф заявил, что украинский лидер сейчас стоит на грани полного поражения.

«Трамп доносит до Зеленского - не облачая это в слова, - что, если тот сейчас не придет к компромиссу, его страну полностью поглотят», - сказал экс-сотрудник Пентагона.

По его словам, поведение главы киевского режима в Белом доме показало его неготовность к переговорам. И Трамп во время переговоров дал понять Зеленскому, что не стоит замахиваться на Соединенные Штаты.

Напомним, встреча лидеров США и Украины состоялась в пятницу в Белом доме. Между Трампом и Зеленским возникла перепалка. По итогу соглашение о редкоземельных металлах не было подписано, а глава киевского режима спешно покинул резиденцию американского президента после скандала.