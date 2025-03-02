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МВД: стрелок из Мытищ задержан, три человека получили ранения

Правоохранители устанавливают подробности инцидента.
Игнат Далакян 2025-03-02 18:07:22
© Фото: ТРК «Звезда»

Стрелявший в торговом центре в Мытищах мужчина задержан, три человека получили ранения в результате инцидента. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в местную дежурную часть поступило сообщение о том, что в торговом центре, который расположен на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. После этого к месту происшествия незамедлительно прибыли полицейские.

«Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

Немногим ранее неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в подмосковных Мытищах. По словам очевидцем, раздалось не менее шести выстрелов.

 

#стрельба #Мытищи #Задержание #торговый центр
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