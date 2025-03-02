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Fox News: Трамп съел приготовленный для Зеленского ланч

В Белом доме сообщили, что президент США отменил совместный обед после перепалки с украинским лидером.
Глеб Владовский 2025-03-02 17:57:57
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Президент США Дональд Трамп съел приготовленный для украинского лидера Владимира Зеленского ланч. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Каролин Левитт.

«Президенту Трампу понравился обед. Сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского», - заявила она в эфире телеканала Fox News.

Левитт добавила, что после скандала американский лидер отменил совместный обед, поскольку сделал вывод о неготовности Зеленского к мирному урегулированию.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры между главами обоих государств, которые закончилась словесной перепалкой. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #обед
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