Сергей Лавров отмечает 75-летний юбилей

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сегодня отмечает 75-летний юбилей. На своем посту он находится уже 21 год. Его достижения и авторитет среди мировых политиков знают даже те, кто не очень внимательно следит за внешнеполитическими событиями.

В честь юбилея главного дипломата страны деятели культуры, спорта и науки продекламировали его стихотворение «Посольский приказ». Его Лавров написал еще в 2004 году. Стихотворение получило популярность среди российских дипломатов - и даже стало своеобразным гимном МИД России. Сам Лавров часто сравнивал дипломатическую службу с писательским творчеством.

«Это наш главный инструмент - как известно, служит слово, помогающее отстаивать интересы страны. В министерстве на Смоленской площади бережно хранят поэтические традиции», - следует из обращения министра к участникам заседания дипломатического клуба в 2017 году.

К поздравлению присоединились Эмир Кустурица, Владимир Машков, Николай Расторгуев, Тина Канделаки, Эдгард Запашный, Вячеслав Фетисов, Ольга Любимова, Сергей Карякин, Денис Мацуев, певица Валерия, Владимир Соловьев, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, Игорь Бутман, Денис Проценко, Валерий Гергиев и Никита Михалков.

Лавров учился в МГИМО, где он, кроме английского и французского языков, штудировал только появившийся на кафедре сингальский. Позже нынешний глава МИД сделал все для того, чтобы будущие дипломаты изучали как можно больше языков.

Лавров не только пишет стихи, но и увлекается экстремальными видами спорта - занимается рафтингом, каждое лето на две недели уходит отдыхать с палаткой в алтайский лес. Лавров обожает спорт, болеет за московский «Спартак» и сам играет в футбол.

Сегодня в 19.35 «Звезда» покажет документальный фильм «Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному"».