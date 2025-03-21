МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сергей Лавров отмечает 75-летний юбилей

На посту министра иностранных дел он находится уже 21 год.
Ирина Егорова 2025-03-21 07:25:50
© Фото: MFA Russiavia Globallookpress.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сегодня отмечает 75-летний юбилей. На своем посту он находится уже 21 год. Его достижения и авторитет среди мировых политиков знают даже те, кто не очень внимательно следит за внешнеполитическими событиями.

В честь юбилея главного дипломата страны деятели культуры, спорта и науки продекламировали его стихотворение «Посольский приказ». Его Лавров написал еще в 2004 году. Стихотворение получило популярность среди российских дипломатов - и даже стало своеобразным гимном МИД России. Сам Лавров часто сравнивал дипломатическую службу с писательским творчеством.

«Это наш главный инструмент - как известно, служит слово, помогающее отстаивать интересы страны. В министерстве на Смоленской площади бережно хранят поэтические традиции», - следует из обращения министра к участникам заседания дипломатического клуба в 2017 году.

К поздравлению присоединились Эмир Кустурица, Владимир Машков, Николай Расторгуев, Тина Канделаки, Эдгард Запашный, Вячеслав Фетисов, Ольга Любимова, Сергей Карякин, Денис Мацуев, певица Валерия, Владимир Соловьев, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, Игорь Бутман, Денис Проценко, Валерий Гергиев и Никита Михалков.

Лавров учился в МГИМО, где он, кроме английского и французского языков, штудировал только появившийся на кафедре сингальский. Позже нынешний глава МИД сделал все для того, чтобы будущие дипломаты изучали как можно больше языков.

Лавров не только пишет стихи, но и увлекается экстремальными видами спорта - занимается рафтингом, каждое лето на две недели уходит отдыхать с палаткой в алтайский лес. Лавров обожает спорт, болеет за московский «Спартак» и сам играет в футбол.

Сегодня в 19.35 «Звезда» покажет документальный фильм «Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному"».

#юбилей #Сергей Лавров #МИД РФ #МГИМО #день рождения #поздравления
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 