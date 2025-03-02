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Лавров: Европа за полгода «развернула» Зеленского на 180 градусов и превратила в нациста

Как отметил глава МИД РФ, Европа требует «продолжения банкета» в виде войны.
Анна Касаткина 2025-03-02 12:50:11
© Фото: IMAGO, Andreas Stroh, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

За последние 500 лет все трагедии мира зарождались в Европе или же благодаря европейской политике. А сейчас Запад продолжает «науськивать» киевский режим на войну против РФ. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что Владимира Зеленского после прихода к власти на Украине быстро «развернули» на 180 градусов и превратили в чистого нациста.

«Они в виде оружия привели на своих штыках к власти сначала Порошенко, потом Зеленского. "Науськали" его на разворот на 180 градусов, хотя, может быть, Бербок расценила бы это как 360. Человек, который пришел к власти на лозунгах мира и на лозунгах "отстаньте вы от русского языка", за полгода превратился в чистого нациста», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что сейчас Европа «своими штыками» в виде миротворческих подразделений хочет «подпереть» главу киевского режима. Однако, добавил Сергей Лавров, это будет означать, что первопричины конфликта никуда не исчезли.

#Россия #Сергей Лавров #Европа #Запад #МИД РФ #Владимир Зеленский #наш эксклюзив
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