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Политолог: публичная выволочка Зеленского могла быть подготовлена заранее

Эксперт Наталия Елисеева отметила, что также могли быть определенные предпосылки, которые привели к перепалке в Белом доме.
Сергей Лебедев 2025-03-01 12:09:30
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Публичная выволочка, которую американский лидер Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс устроили Владимиру Зеленскому, могла быть подготовлена заранее. Об этом в беседе со «Звездой» заявила политолог Наталия Елисеева. Она отметила, что конфликт на вид кажется спонтанным, но есть ряд фактов, говорящих об обратном.

Одним из таких фактов является то, что первым на главу киевского режима «набросился» Джей Ди Вэнс. А он, считает эксперт, не сделала бы это без согласования с Дональдом Трампом.

«Команда Трампа не будет действовать без его указания. Поэтому то, что произошло, скорее всего, либо было подготовлено заранее, либо к этому были определенные предпосылки», - подчеркнула Наталия Елисеева.

Теперь вопрос в том, какие действия в дальнейшем предпримет американская администрация.

«Одно дело такая публичная порка, а другое дело - какие-то реальные действия. Будет ли Трамп свою воспитательную беседу подкреплять воспитательными действиями?», - добавила собеседник.

Напомним, накануне в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая в итоге переросла в перебранку. Американский лидер и вице-президент США в жесткой форме отчитали главу киевского режима.

#сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Вашингтон #наш эксклюзив
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