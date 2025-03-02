Лавров счел вменяемыми людьми госсекретаря Рубио и помощника Трампа Уолтца

Государственный секретарь США Марко Рубио и помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц являются абсолютно вменяемыми людьми. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Они разговаривают, исходя из того, что они не командуют нами, и мы ими не командуем», - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что двум странам удалось сесть за стол переговоров и обсудить проблемы, которые начались после начала президентства бывшего американского лидера Джо Байдена. По мнению Лаврова, экс-президент США разрушил все каналы контактов двух государств. После введения антироссийских санкций американские компании начали нести убытки в сотни миллиардов долларов.

Также глава МИД России заявил, что переговоры в Эр-Рияде представителей РФ и США стали сенсацией для всего мира. Он отметил, что администрация предыдущего американского президента довела весь мир до того, что нормальность уже воспринимают как сенсацию.