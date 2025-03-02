Лавров назвал переговоры в Эр-Рияде сенсацией для всего мира

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде восприняли как сенсацию. Мировое сообщество отреагировало на встречу делегаций двух стран, как на «нечто из ряда вон выходящее». Об этом телеканалу «Звезда» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это был нормальный разговор совершенно двух нормальных делегаций. И поразительно то, что эту нормальность восприняли как сенсацию. Наши западные партнеры за период каденции Байдена довели до этого мировое общественное мнение», - отметил он.

Глава МИД России добавил, что страны никогда не будут мыслить одинаково по каждому вопросу мировой политики. Однако там, где интересы совпадают, глупо не использовать это для получения взаимовыгодных результатов.

«Там, где не совпадают интересы, обязанность ответственных держав не допустить, чтобы это деградировало в конфронтацию», - отметил Сергей Лавров.

Напомним, на прошлой неделе в столице Саудовской Аравии прошла встреча делегаций РФ и США. В ходе переговоров обсуждалось возобновление двухстороннего сотрудничества.