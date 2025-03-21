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Bloomberg: Франция и Италия задерживают выделение пакета помощи Украине

Принятие финансового решения задерживается из-за двух стран, которые блокируют новый пакет помощи Украине.
Дарья Ситникова 2025-03-21 03:47:33
© Фото: Petrov Sergeynews.ru Global Look Press

Франция и Италия задерживают выделение сокращенного пакета помощи от ЕС для Украины, который составляет €5,4 млрд, он направлен на закупку 2 млн артиллерийских снарядов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников издания, несмотря на поддержку большинства членов ЕС, кроме Венгрии, принятие финансового решения не может совершиться из-за тормоза двух стран.

«По словам европейских дипломатов, Франция и Италия заблокировали предложение лидеров Европейского союза выделить €5,4 млрд на закупку боеприпасов для Украины в этом году», - сообщили в публикации.

В ответ на это, итальянские дипломаты заявили, что перед соглашением о помощи, им нужно получить больше информации о финансовых и технических деталях.

В четверг стало известно, что объем фонда военной помощи Украине, который хотели утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с 40 до 5 миллиардов евро.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил коллег в попытке сорвать украинское мирное урегулирование и заявил о политической изоляции уже не Москвы - Брюсселя. Он отметил, что Венгрия «не позволит тратить деньги для дальнейших поставок оружия, так как их используют для продолжения конфликта».

Ранее в Кремле заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. По словам президента России Владимира Путина, ключевым условием для разрешения конфликта на Украине является полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

#Россия #Франция #Украина #италия #ЕС #Венгрия
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